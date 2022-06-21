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Потери России в войне пересекли отметку в 34 тысячи человек – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 21 июня 2022, 09:17
Потери России в войне пересекли отметку в 34 тысячи человек – Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Потери Российской Федерации в полномасштабной войне против Украины, по подсчетам украинских военных, превысили отметку в 34 тысяч военнослужащих.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили

  • личного состава ‒ порядка 34100 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1496 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
  • РСЗО – 239 (+1) ед,
  • средства ПВО – 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
  • крылатые ракеты – 137 (+7),
  • корабли /катера – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10) ед,
  • специальная техника – 59 (+4).

Данные уточняются.

 

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Темы: войнаРосcия
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