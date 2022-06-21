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СБУ разоблачила шпионов в Кабмине и Торгово-промышленной палате

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 10:03
СБУ. фото "Радио Свобода"

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов в составе Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: Указано: чтобы обезвредить российскую агентуру, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию.

В результате в Киеве задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

По словам Дехтяренко, эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Указано, что российские кураторы платили им информацию от 2 до 15 тыс. дол. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных. Как установила СБУ, чиновника завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ РФ.

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Прямая речь: "С той поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине. Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке.

А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты. "Связного" тоже завербовали в Москве сотрудники 5 службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе.

СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента – это представитель 5 службы ФСБ Юрий Водолазкий. Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот - дальше в Россию через зашифрованные каналы связи.

"Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах. Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других "кандидатов" для вербовки.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в государственной измене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается".

Темы: СБУшпионажвойна
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