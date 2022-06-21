Качинський залишив уряд Польщі

Глава партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віцепрем’єра.

Про це він розповів в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і, наскільки мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку", - сказав Ярослав Качинський.

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Він повідомив, що тепер хоче сконцентруватися на роботі у партії, щоб вона не лише перемогла на наступних виборах, а й залишалась при владі.

"Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свою бадьорість, бо наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Метою виборів є отримання хорошого результату виборів, а коли йдеться про "ПіС" - то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції "Об'єднаних правих", - сказав голова "ПіС".

Качинський додав, що його наступником у ролі віцепрем'єра стане глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Комітетом безпеки, який очолював Качинський, керуватиме заступник голови офісу прем’єр-міністра Збігнев Гофман.

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Качинський повідомляв, що піде з уряду, ще в минулому році. Тоді він наголошував, що це рішення продиктоване необхідністю посилення контролю над партією.

Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Качинського та главу уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".