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Качинський залишив уряд Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 10:26

Глава партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віцепрем’єра.

Про це він розповів в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і, наскільки мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку", - сказав Ярослав Качинський.

Він повідомив, що тепер хоче сконцентруватися на роботі у партії, щоб вона не лише перемогла на наступних виборах, а й залишалась при владі.

"Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свою бадьорість, бо наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Метою виборів є отримання хорошого результату виборів, а коли йдеться про "ПіС" - то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції "Об'єднаних правих", - сказав голова "ПіС".

Качинський додав, що його наступником у ролі віцепрем'єра стане глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Комітетом безпеки, який очолював Качинський, керуватиме заступник голови офісу прем’єр-міністра Збігнев Гофман.

Качинський повідомляв, що піде з урядуще в минулому році. Тоді він наголошував, що це рішення продиктоване необхідністю посилення контролю над партією.

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Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Качинського та главу уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України". 

Теми: Польща
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