Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Качиньский оставил пост в правительстве Польши

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 10:26

Глава партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера.

Об этом он рассказал в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько мне известно, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал Ярослав Качиньский.

Реклама:

Он сообщил, что теперь хочет сконцентрироваться на работе в партии, чтобы она не только победила на следующих выборах, но оставалась у власти.

"Не то чтобы я переоценивал свою роль, просто партия должна восстановить свою бодрость, потому что приближается время, которое является важнейшим для каждой политической партии мира. Целью выборов является получение хорошего результата, а когда речь идет о "ПиС", то цель - победа на них и возможность власти, конечно же, в коалиции "Объединенных правых", - сказал глава "ПиС".

Качиньский добавил, что его преемником в роли вице-премьера станет глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Комитетом безопасности вместо Качиньского будет руководить заместитель председателя офиса премьер-министра Збигнев Гофман.

ВИДЕО ДНЯ

Качиньский говорил, что уйдет из правительства, еще в прошлом году. Тогда он подчеркивал, что это решение было продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Ярослава Качиньского и главу правительства Польши Матеуша Моравецкого орденом князя Ярослава Мудрого II степени "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: