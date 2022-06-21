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Майже 70% українців вірять, що Україна стане членом ЄС за 5 років

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 11:28
Майже 70% українців вірять, що Україна стане членом ЄС за 5 років
Фото pixabay.com

Майже 70% українців вірять, що Україна може вступити до ЄС у перспективі п’яти років.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

69% респондентів вважають, що Україна може вступити до ЄС у перспективі п’яти років. При цьому, 40% вважають, що це можливо у найближчі 1-2 роки, 29% – протягом терміну до 5 років. 

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Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС за 5-10 років, 3% – за 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна колись зможе вступити до Європейського Союзу.

У разі проведення референдуму щодо вступу України до Європейського союзу, "за" проголосували б 87% опитаних, проти – лише 4% і 8% не голосували б. 

Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

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Опитування проводилося 18-19 червня серед 1200 повнолітніх українців методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) по всій території країни, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу та територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,8%.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС УкраїниМолдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. 

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Остаточне рішення буде прийняте на саміті лідерів ЄС 23-24 червня. 

Детальніше про це – у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.

Теми: УкраїнаЄСсоціологія
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