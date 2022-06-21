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Почти 70% украинцев верят, что Украина станет членом ЕС через 5 лет

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 11:28
Почти 70% украинцев верят, что Украина станет членом ЕС через 5 лет
Фото pixabay.com

Почти 70% украинцев верят, что Украина может вступить в ЕС в пять лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

69% респондентов считают, что Украина может вступить в ЕС в пять лет. При этом 40% считают, что это возможно в ближайшие 1-2 года, 29% – в течение срока до 5 лет.

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Еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, 3% ­– через 10-20 лет. Только 7% не верят, что Украина когда-нибудь сможет вступить в Европейский Союз.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в Европейский союз, за ​​проголосовали бы 87% опрошенных, против - только 4% и 8% не голосовали бы.

Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

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Опрос проводился 18-19 июня среди 1200 совершеннолетних украинцев методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) по всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС УкраиныМолдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

Подробнее об этом – в видеопояснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

Темы: УкраинаЕСсоциология
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