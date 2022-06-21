Зеленський: Маємо справу з абсолютним злом, стратегічна ініціатива – за нами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фронт розтягнувся на понад 2,5 тисячі кілометрів, однак Збройні сили України зберігають стратегічну ініціативу.

Джерело: Telegram-канал президента Zelenskiy / Official

Пряма мова: "Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей.

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І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами".

Детал: Зеленський додав до допису фотографії з фронту та зі зруйнованих міст України.

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Передісторія: 24 лютого, після 8 років гібридної війни, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Їй вдалося захопити більшу частину Херсонської та Луганської областей, значну частину Запорізької та Донецької областей, частково Харківщину.

Україна обороняється і подекуди йде в контрнаступ.