Зеленский: Имеем дело с абсолютным злом, стратегическая инициатива – за нами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фронт растянулся более чем на 2,5 тысячи километров, однако Вооруженные силы Украины сохраняют стратегическую инициативу.

Источник: Telegram-канал президента Zelenskiy / Official

Прямая речь: "Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет иного выбора, как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей.

И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все-таки за нами".

Детали: Зеленский приложил сообщению фотографии с фронта и из разрушенных городов Украины.

Предыстория: 24 февраля, после 8 лет гибридной войны, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Ей удалось захватить большую часть Херсонской и Луганской областей, значительную часть Запорожской и Донецкой областей, частично Харьковскую область.

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Украина обороняется и кое-где идет в контрнаступление.