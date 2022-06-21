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З-під метро у Києві приберуть МАФи, які перешкоджають проходу до укриттів

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 12:10
З-під метро у Києві приберуть МАФи, які перешкоджають проходу до укриттів
Фото kyivcity.gov.ua

Рада оборони Києва прийняла рішення перенести на інші локації МАФи, які стоять біля станцій метро і перешкоджають доступу до укриттів та сховищ.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Пряма мова Пантелєєва: "Усі власники тимчасових споруд повідомлені або будуть повідомлені про
необхідність перенесення та причини такого рішення. У 3-денний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки. Якщо цього не буде виконано, ми будемо змушені виконати демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик".

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Деталі: За словами чиновника, підприємцям, які мають дозвільні документи і працюють у столиці, запропонують інше доступне місце для діяльності.

Пантелєєв пояснив, що під час воєнного стану беззаперечним пріоритетом є безпека людей і їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ під час повітряної тривоги і ризику обстрілів.

Він зазначив, що станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб, і висловив сподівання, що підприємці поставляться з розумінням до такого рішення.

ВІДЕО ДНЯ

За даними КМВА, планують прибрати тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення біля наземних входів і виходів зі станцій метро, у місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів.

Теми: Київметроторгівля
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