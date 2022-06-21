Из-под метро в Киеве уберут МАФы, препятствующие проходу к укрытиям

Совет обороны Киева принял решение перенести на другие локации МАФы, стоящие у станций метро и препятствующие доступу к укрытиям.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь Пантелеева: "Все владельцы временных сооружений уведомлены или будут уведомлены о необходимость перенесения и причинах такого решения. В 3-дневный срок они обязаны самостоятельно демонтировать и перенести торговые точки. Если это не будет выполнено, мы будем вынуждены провести демонтаж силами КП и транспортировать сооружения на штрафплощадку".

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Детали: По словам чиновника, предпринимателям, имеющим разрешительные документы и работающим в столице, предложат другое доступное место для деятельности.

Пантелеев объяснил, что во время военного положения безоговорочным приоритетом является безопасность людей и их беспрепятственный доступ к укрытиям во время воздушной тревоги и риска обстрелов.

Он отметил, что станциями метро как укрытиями пользуется около 1500 человек, и выразил надежду, что предприниматели отнесутся с пониманием к такому решению.

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По данным КГВА, планируется убрать временные сооружения торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения возле наземных входов и выходов со станций метро, ​​в местах остановки общественного транспорта, возле защитных сооружений и укрытий.