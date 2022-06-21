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Словаччина поки не змогла домовитися з Німеччиною про постачання Україні танків

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 12:52

Словаччина не змогла передати Україні радянські танки Т-72 в обмін на більш сучасні німецькі Leopard, оскільки Берлін запропонував недостатню їх кількість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

Про угоду між Словаччиною та Німеччиною стало відомо у квітні: Україна мала отримати 30 танків Т-72 радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard 2А4.

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Але Берлін запропонував Братиславі лише 15 танків, що недостатньо для покриття словацьких оборонних потреб. Тому угода досі не була втілена.

"Реальність така, що ми не можемо прийняти форму підтримки, обіцяну Чехії або іншим країнам. На кожну передану Україні одиницю оборони вони отримали дві взамін. Тому 15 танків Leopard не можуть бути для нас рішенням, бо нам потрібно 30 бойових танків для батальйону", – повідомила Business Insider речниця міністерства оборони Словаччини.

Нагадаємо, минулого тижня невідомі здійснили масштабну кібератаку на сайт міністерства оборони Словаччини, але її вдалося успішно відбити.

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Водночас напередодні інциденту стало відомо, що Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню "Град".

Теми: СловаччинаНімеччинаУкраїназброя
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