Словакия пока не смогла договориться с Германией о поставках танков Украине

Словакия не смогла передать Украине советские танки Т-72 в обмен на более современные немецкие Leopard, поскольку Берлин предложил их недостаточное количество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

О соглашении между Словакией и Германией стало известно в апреле: Украина должна была получить 30 танков Т-72 советского производства в обмен на немецкие Leopard 2А4.

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Но Берлин предложил Братиславе всего 15 танков, что недостаточно для покрытия словацких оборонных нужд. Поэтому соглашение до сих пор не было воплощено.

"Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, обещанную Чехии или другим странам. На каждую переданную Украине единицу обороны они получили две взамен. Поэтому 15 танков Leopard не могут быть для нас решением, потому что нам нужно 30 боевых танков для батальона", – сообщила Business Insider представитель министерства обороны Словакии.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные совершили масштабную кибератаку на сайт Министерства обороны Словакии, но ее удалось успешно отразить.

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В то же время накануне инцидента стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".