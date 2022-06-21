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Колишній мер Южноукраїнська побив заступницю при розподілі гуманітарки

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 12:57
Колишній мер Южноукраїнська отримав підозру, фото прокуратури

Валерію Онуфрієнку, який донедавна був міським головою Южноукраїнська, повідомили про підозру за фактом побиття його заступниці у березні. 

Джерело: поліція Миколаївської області, Вознесенська окружна прокуратура Миколаївської області, миколаївське видання "Новости N"

Деталі: Слідчі повідомили про підозру за насильницькі дії щодо колеги колишньому меру Южноукраїнська. Ім’я його правоохоронці не називають, але йдеться про Валерія Онуфрієнка, якого депутати міськради лише 16 червня відправили у відставку. 

3 березня до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка працює у територіальній громаді, про те, що керівник органу місцевого самоуправління, завдав їй тілесних ушкоджень.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що того дня під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги між очільником міста та його заступницею виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав жінці декілька ударів.

За висновками експертів, заявниці було завдано тілесні ушкодження легкого ступеню важкості.

20 червня слідчі повідомили 60-річному екс-посадовцю про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

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60-річному чоловікові за умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень його 41-річній заступниці загрожує до 5 років ув’язнення. 

Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід.

Цьому передувало: 16 червня депутати Южноукраїнської міської ради на Миколаївщині достроково припинили повноваження міського голови Валерія Онуфрієнка. Це була друга спроба відсторонити мера: перша відбулася 5 травня, але депутатам забракло голосів.

Депутати звинуватили Онуфрієнка у тому, що він рідко проводить сесії, незаконно звільнив працівника міськради, який домігся в суді свого повернення на робоче місце, а також побив свою заступницю, повідомляв "Укрінформ".

Теми: Миколаївська областьмісцева владагуманітарка
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