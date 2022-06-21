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Колишній мер Южноукраїнська побив заступницю при розподілі гуманітарки

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 12:57
Колишній мер Южноукраїнська побив заступницю при розподілі гуманітарки
Колишній мер Южноукраїнська отримав підозру, фото прокуратури

Валерію Онуфрієнку, який донедавна був міським головою Южноукраїнська, повідомили про підозру за фактом побиття його заступниці у березні. 

Джерело: поліція Миколаївської області, Вознесенська окружна прокуратура Миколаївської області, миколаївське видання "Новости N"

Деталі: Слідчі повідомили про підозру за насильницькі дії щодо колеги колишньому меру Южноукраїнська. Ім’я його правоохоронці не називають, але йдеться про Валерія Онуфрієнка, якого депутати міськради лише 16 червня відправили у відставку. 

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3 березня до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка працює у територіальній громаді, про те, що керівник органу місцевого самоуправління, завдав їй тілесних ушкоджень.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що того дня під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги між очільником міста та його заступницею виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав жінці декілька ударів.

За висновками експертів, заявниці було завдано тілесні ушкодження легкого ступеню важкості.

ВІДЕО ДНЯ

20 червня слідчі повідомили 60-річному екс-посадовцю про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

60-річному чоловікові за умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень його 41-річній заступниці загрожує до 5 років ув’язнення. 

Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід.

Цьому передувало: 16 червня депутати Южноукраїнської міської ради на Миколаївщині достроково припинили повноваження міського голови Валерія Онуфрієнка. Це була друга спроба відсторонити мера: перша відбулася 5 травня, але депутатам забракло голосів.

Депутати звинуватили Онуфрієнка у тому, що він рідко проводить сесії, незаконно звільнив працівника міськради, який домігся в суді свого повернення на робоче місце, а також побив свою заступницю, повідомляв "Укрінформ".

Теми: Миколаївська областьмісцева владагуманітарка
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