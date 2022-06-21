Бывший мэр Южноукраинска избил заместительницу при распределении гуманитарки

Валерию Онуфриенко, который до недавних пор был городским главой Южноукраинска, сообщили о подозрении по факту избиения его заместительницы в марте.

Источник: полиция Николаевской области, Вознесенская окружная прокуратура Николаевской области, николаевское издание "Новости N"

Детали: Следователи сообщили о подозрении за насильственные действия в отношении коллеги бывшему мэру Южноукраинска. Имя его правоохранители не называют, но речь идет о Валерии Онуфриенко, которого депутаты горсовета только 16 июня отправили в отставку.

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3 марта в отделение полиции №3 Вознесенского районного управления поступило сообщение от местной жительницы, работающей в территориальной общине, о том, что руководитель органа местного самоуправления нанес ей телесные повреждения.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что в тот день во время проведения совещания по поводу распределения гуманитарной помощи между главой города и его заместителем возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов.

По выводам экспертов, заявительнице были причинены телесные повреждения легкой степени тяжести.

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20 июня следователи сообщили 60-летнему экс-чиновнику о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг".

60-летнему мужчине за умышленное причинение легких телесных повреждений его 41-летней заместительнице грозит до 5 лет тюрьмы.

В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.

Этому предшествовало: 16 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области досрочно прекратили полномочия городского главы Валерия Онуфриенко. Это была вторая попытка отстранить мэра: первая состоялась 5 мая, но депутатам не хватило голосов.

Депутаты обвинили Онуфриенко в том, что он редко проводит сессии, незаконно уволил работника горсовета, который добился в суде своего возвращения на рабочее место, а также избил свою заместительницу, сообщал "Укринформ".