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Німеччина підтвердила, що передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 14:05
Німеччина підтвердила, що передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Уряд Німеччини у вівторок опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому зокрема є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Україна має отримати від Німеччини також 10 тисяч артилерійських снарядів, 53 тисячі протиповітряних снарядів, 5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї, а також 5000 захисних шоломів, вісім мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів, вісім розвідувальних дронів, чотири пристрої з розмінування тощо.

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Серед військового обладнання також згадуються сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами, 10 протидронових гармат, 10 броньованих машин, 80 пікапів Toyota, 22 ваговози, система протибатарейної боротьби COBRA і анонсовані раніше три реактивні системи залпового вогню MARS.

Зазначається, що з міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

Водночас станом на зараз Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стріла", 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для МіГ-29.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння.

Зокрема Берлін говорив про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars. 

Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Раніше повідомлялося, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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