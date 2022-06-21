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Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 14:05
Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украина должна получить от Германии также 10 тысяч артиллерийских снарядов, 53 тысячи противовоздушных снарядов, 5,8 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также 5000 защитных шлемов, восемь мобильных систем радиосвязи и тепловизоров, восемь разведывательных дронов.

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Среди военного оборудования также упоминаются семь САУ Panzerhaubitzen 2000 вместе с запчастями, 10 противодроновых орудий, 10 бронированных машин, 80 пикапов Toyota, 22 тяжеловоза, система противобатарейной борьбы COBRA и анонсированные ранее три реактивных системы залпового огня MARS.

Отмечается, что из соображений безопасности федеральное правительство Германии не будет предоставлять дополнительные детали относительно условий и дат передачи оружия, пока оно не состоится.

В то же время Германия уже передала Украине, среди прочего, 500 противовоздушных ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стрела", 16 миллионов патронов для стрелкового оружия, 100 пулеметов MG 3, 178 моторизованных транспортных средств, 39 бронированных машин.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение.

В частности, Берлин говорил о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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