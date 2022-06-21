ЄС може включити золото в наступний пакет санкцій проти РФ – ЗМІ

Європейський Союз обговорює можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

Хоча наразі Брюссель не розробляє наступний пакет санкцій, уже ведеться робота з визначення секторів, які є найбільш відчутними для російської економіки.

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За даними джерел Reuters, на закритій зустрічі послів ЄС минулого тижня Данія запропонувала включити в нові санкції проти РФ золото.

Крім того, Європейська комісія вже почала роботу в цьому напрямку, але поки незрозуміло, про які саме обмеження йдеться – щодо заборони експорту золота в Росію, його імпорту або і того, й іншого одночасно.

Золото є важливим активом Центрального банку РФ, чиї активи виявилися частково замороженими за кордоном унаслідок санкцій Заходу.

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Згадка про "подальшу роботу над санкціями" також має з’явитися у заяві за підсумком саміту ЄС 23-24 червня, хоча там і не буде згадки про сьомий пакет.

Раніше повідомлялося, що у проєкті комюніке за підсумками саміту лідерів ЄС немає згадок про сьомий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав ЄС готувати сьомий пакет санкцій, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав листа з баченням України щодо сьомого пакета.

Польський уряд також закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.