Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС може включити золото в наступний пакет санкцій проти РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 14:22

Європейський Союз обговорює можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

Хоча наразі Брюссель не розробляє наступний пакет санкцій, уже ведеться робота з визначення секторів, які є найбільш відчутними для російської економіки.

Реклама:

За даними джерел Reuters, на закритій зустрічі послів ЄС минулого тижня Данія запропонувала включити в нові санкції проти РФ золото.

Крім того, Європейська комісія вже почала роботу в цьому напрямку, але поки незрозуміло, про які саме обмеження йдеться – щодо заборони експорту золота в Росію, його імпорту або і того, й іншого одночасно.

Золото є важливим активом Центрального банку РФ, чиї активи виявилися частково замороженими за кордоном унаслідок санкцій Заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Згадка про "подальшу роботу над санкціями" також має з’явитися у заяві за підсумком саміту ЄС 23-24 червня, хоча там і не буде згадки про сьомий пакет.

Раніше повідомлялося, що у проєкті комюніке за підсумками саміту лідерів ЄС немає згадок про сьомий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав ЄС готувати сьомий пакет санкцій, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав листа з баченням України щодо сьомого пакета.

Польський уряд також закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЄС
Глава МЗС Австрії: ЄС має переглянути підхід до розширення щодо України, Молдови і Балкан
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: