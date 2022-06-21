Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС может включить золото в следующий пакет санкций против РФ – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 14:22

Европейский Союз обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Хотя в настоящее время Брюссель не разрабатывает следующий пакет санкций, уже ведется работа по определению секторов, наиболее ощутимых для российской экономики.

По данным источников Reuters, на закрытой встрече послов ЕС на прошлой неделе Дания предложила включить в новые санкции против РФ золото.

Кроме того, Европейская комиссия уже начала работу в этом направлении, но пока неясно, о каких именно ограничениях идет речь – относительно запрета экспорта золота в Россию, его импорта или и того, и другого одновременно.

Золото является важным активом Центрального банка РФ, чьи активы оказались частично заморожены за границей в результате санкций Запада.

Упоминание о "дальнейшей работе над санкциями" также должно появиться в заявлении по итогу саммита ЕС 23-24 июня, хотя там и не будет упоминания о седьмом пакете.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против России за развязанную ею войну.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС готовить седьмой пакет санкций, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо с видением Украины относительно седьмого пакета.

Польское правительство также призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Темы: ЕСРосcиясанкции
Главное сегодня

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм – сводка Генштаба

В Украину прибыл генпрокурор США

Все новости...
ЕС
Почти 70% украинцев верят, что Украина станет членом ЕС через 5 лет
ЕС объяснил странам Африки, почему его санкции не повлияли на продовольственный кризис
Топ-дипломат ЕС о конфликте Литвы и России по поводу санкций: Мы проверим, все ли там законно
Последние новости
03:15
Змеиный: ВСУ поразили вражеский ЗРК "Панцирь"
02:15
Зеленский наградил более полутысячи защитников
01:39
Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России
00:40
На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя
23:49
Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
23:42
США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев
23:33
Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России
23:15
ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский
22:53
Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых
22:19
Зеленский назначил нового члена Совета НБУ: что о нем известно
Все новости...