ЕС может включить золото в следующий пакет санкций против РФ – СМИ

Европейский Союз обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Хотя в настоящее время Брюссель не разрабатывает следующий пакет санкций, уже ведется работа по определению секторов, наиболее ощутимых для российской экономики.

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По данным источников Reuters, на закрытой встрече послов ЕС на прошлой неделе Дания предложила включить в новые санкции против РФ золото.

Кроме того, Европейская комиссия уже начала работу в этом направлении, но пока неясно, о каких именно ограничениях идет речь – относительно запрета экспорта золота в Россию, его импорта или и того, и другого одновременно.

Золото является важным активом Центрального банка РФ, чьи активы оказались частично заморожены за границей в результате санкций Запада.

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Упоминание о "дальнейшей работе над санкциями" также должно появиться в заявлении по итогу саммита ЕС 23-24 июня, хотя там и не будет упоминания о седьмом пакете.

Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против России за развязанную ею войну.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС готовить седьмой пакет санкций, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо с видением Украины относительно седьмого пакета.

Польское правительство также призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.