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Пєсков про перенесення "референдуму" в Південній Осетії: не може ж Росія з кимось об'єднатися

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 15:14

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у підготовці так званого референдуму про входження невизнаної Південної Осетії до Росії стався "юридичний казус", який має вирішити самопроголошена влада регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Постановка питання про об'єднання (з Росією) – там так було сформульовано. Тут якийсь юридичний казус. Тут, напевно, потрібно розбиратися в цьому напрямку. Не може ж Росія з кимось об'єднатися. Якщо об'єднається з кимось, то виникне абсолютно новий ентитет ", – пояснив він.

Він додав, що розібратися з "юридичним казусом" має самопроголошена влада Південної Осетії.

Перед тим новий "президент" регіону Алан Гагглєв заявив, що "референдум" про об'єднання з РФ не був погоджений із Москвою та порушує пункти договору про "російсько-осетинську співпрацю".

13 травня попередник Гаглоєва Анатолій Бібілов підписав указ про проведення референдуму, посилаючись на "історичне прагнення" регіону приєднатися до Росії, повідомили тоді в його офісі.

Але 30 травня новий ватажок Південної Осетії відмовився від планів проведення референдуму про "приєднання" до Росії, який його попередник призначив на 17 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Тбілісі засудив як "неприйнятні" плани Південної Осетії провести референдум про "приєднання" до Росії.

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Теми: ГрузіяРосіяанексіяПутін
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