Пєсков про перенесення "референдуму" в Південній Осетії: не може ж Росія з кимось об'єднатися

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у підготовці так званого референдуму про входження невизнаної Південної Осетії до Росії стався "юридичний казус", який має вирішити самопроголошена влада регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Постановка питання про об'єднання (з Росією) – там так було сформульовано. Тут якийсь юридичний казус. Тут, напевно, потрібно розбиратися в цьому напрямку. Не може ж Росія з кимось об'єднатися. Якщо об'єднається з кимось, то виникне абсолютно новий ентитет ", – пояснив він.

Він додав, що розібратися з "юридичним казусом" має самопроголошена влада Південної Осетії.

Перед тим новий "президент" регіону Алан Гагглєв заявив, що "референдум" про об'єднання з РФ не був погоджений із Москвою та порушує пункти договору про "російсько-осетинську співпрацю".

13 травня попередник Гаглоєва Анатолій Бібілов підписав указ про проведення референдуму, посилаючись на "історичне прагнення" регіону приєднатися до Росії, повідомили тоді в його офісі.

Але 30 травня новий ватажок Південної Осетії відмовився від планів проведення референдуму про "приєднання" до Росії, який його попередник призначив на 17 липня.

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Раніше Тбілісі засудив як "неприйнятні" плани Південної Осетії провести референдум про "приєднання" до Росії.

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