Песков о переносе "референдума" в Южной Осетии: не может же Россия с кем-то объединиться

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в подготовке так называемого референдума о вхождении непризнанной Южной Осетии в Россию произошел "юридический казус", который должны решить самопровозглашенные власти региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Постановка вопроса об объединении (с Россией) – там так было сформулировано. Здесь какой-то юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет", – объяснил он.

Он добавил, что разобраться с "юридическим казусом" должны самопровозглашенные власти Южной Осетии.

Перед тем новый "президент" региона Алан Гаглоев заявил, что "референдум" об объединении с РФ не был согласован с Москвой и нарушает пункты договора о "российско-осетинском сотрудничестве".

13 мая предшественник Гаглоева Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума, ссылаясь на "историческое стремление" региона присоединиться к России, сообщили тогда в его офисе.

Но 30 мая новый главарь Южной Осетии отказался от планов проведения референдума о присоединении к России, который его предшественник назначил на 17 июля.

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