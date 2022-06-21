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Росіяни проводять ротації в росгвардії через великі втрати на війні з Україною – розвідка

Альона Мазуренко Вівторок, 21 червня 2022, 15:58
Росіяни проводять ротації в росгвардії через великі втрати на війні з Україною – розвідка

Російські загарбники проводять кадрові ротації в росгвардіїчерез значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України. 

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни.

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Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки".

Деталі: Зокрема, росіяни звільнили генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.

На керівну посаду в північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова.

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До цього Маліков займав посаду начальника головного управління держконтролю та ліцензійно-дозвільних робіт росгвардії.

Теми: Росіявійнарозвідка
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