Росіяни проводять ротації в росгвардії через великі втрати на війні з Україною – розвідка
Російські загарбники проводять кадрові ротації в росгвардіїчерез значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: "У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни.
Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки".
Деталі: Зокрема, росіяни звільнили генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.
На керівну посаду в північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова.
До цього Маліков займав посаду начальника головного управління держконтролю та ліцензійно-дозвільних робіт росгвардії.