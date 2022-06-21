Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне проводят ротации в росгвардии из-за больших потерь на войне с Украиной – разведка

Мазуренко Алена Вторник, 21 июня 2022, 15:58

Российские захватчики проводят кадровые ротации в росгвардии из-за значительных потерь личного состава и военной техники на войне против Украины.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В федеральной службе войск росгвардии произошли кадровые изменения.

Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники".

Детали: В частности, россияне уволили генерал-лейтенанта Сергея Власенко с должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказским округом войск росгвардии.

На руководящую должность в северокавказском округе был назначен генерал-лейтенант Анатолий Маликов.

До этого Маликов занимал должность начальника главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительных работ росгвардии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойнаразведка
Главное сегодня

Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм – сводка Генштаба

Все новости...
Росcия
Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину – пограничники
Песков о переносе "референдума" в Южной Осетии: не может же Россия с кем-то объединиться
Путин говорит, что первый "Сармат" будет в армии до конца года
Последние новости
04:55
ISW: Россияне атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю, бои будут напоминать Мариуполь
04:05
США напомнили о защите всех членов НАТО на фоне угроз России Литве
03:15
Змеиный: ВСУ поразили вражеский ЗРК "Панцирь"
02:15
Зеленский наградил более полутысячи защитников
01:39
Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России
00:40
На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя
23:49
Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
23:42
США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев
23:33
Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России
23:15
ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский
Все новости...