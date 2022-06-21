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Россияне проводят ротации в росгвардии из-за больших потерь на войне с Украиной – разведка

Алена МазуренкоВторник, 21 июня 2022, 15:58
Россияне проводят ротации в росгвардии из-за больших потерь на войне с Украиной – разведка

Российские захватчики проводят кадровые ротации в росгвардии из-за значительных потерь личного состава и военной техники на войне против Украины.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В федеральной службе войск росгвардии произошли кадровые изменения.

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Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники".

Детали: В частности, россияне уволили генерал-лейтенанта Сергея Власенко с должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказским округом войск росгвардии.

На руководящую должность в северокавказском округе был назначен генерал-лейтенант Анатолий Маликов.

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До этого Маликов занимал должность начальника главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительных работ росгвардии.

Темы: Росcиявойнаразведка
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