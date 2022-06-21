Українські захисники просуваються на Херсонщині – ОК "Південь"

Українські захисники просуваються в Херсонській області, проте закликають українців не повідомляти деталі у соцмережах, а чекати на офіційні повідомлення військових.

Джерело: голова пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк

Пряма мова: "Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко.

Вже витрачено сили на облаштування 2-го і 3-го рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємось...

Ми закріпимося на цих рубежах і обов’язково про це повідомимо. А зараз, коли триває військова операція, закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень. Тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають".

Деталі: За її словами, на окремих ділянках українські оборонці відкинули ворога за третій рубіж оборони, хоча окупанти укріпилися залізобетонними конструкціями.