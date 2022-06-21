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Украинские защитники продвигаются в Херсонской области - ОК "Юг"

Мазуренко Алена Вторник, 21 июня 2022, 16:34
фото: ФБ ОК "Юг"

Украинские защитники продвигаются в Херсонской области, однако призывают украинцев не сообщать детали в соцсетях, а ждать официальных сообщений военных.

Источник: глава прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк

Прямая речь: "Действия наших войск на южном направлении, в сторону Херсона, достаточно успешны. Оккупантам очень тяжело.

Уже израсходованы силы на обустройство 2-го и 3-го рубежей обороны, приходится пользоваться запасными, потому что даже из них мы уже вытесняем врага. Мы продвигаемся...

Мы закрепимся на этих рубежах и обязательно об этом сообщим. А сейчас, когда идет военная операция, призываю всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений. Только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют".

Детали: По ее словам, на отдельных участках украинские защитники отбросили врага за третий рубеж обороны, хотя оккупанты укрепились железобетонными конструкциями.

Темы: Херсонская областьХерсоноккупацияВооруженные силы
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