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На Миколаївщині росіяни обстріляли Очаків та села: 1 загиблий, 6 поранених

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 16:53
Віталій Кім, фото AFP via Getty Images

На Миколаївщині у вівторок внаслідок російських обстрілів один місцевий мешканець загинув, ще 6 поранено.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі 5 каналу

Пряма мова: "Постійні обстріли, в тому числі сьогодні. Ще вдень був удар.

Попередньо, зараз у нас 6 поранених, один цивільний помер. І один поранений в дуже тяжкому стані. Лікарі боряться за його життя".

Деталі: Кім повідомив, що у вівторок російські війська обстрілювали як села на Миколаївщині, так і місто Очаків.

Що передувало: Вранці у вівторок у Миколаєві прогриміло кілька гучних вибухів.

Теми: Миколаївська областьвійна
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