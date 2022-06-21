На Миколаївщині росіяни обстріляли Очаків та села: 1 загиблий, 6 поранених
Вівторок, 21 червня 2022, 16:53
На Миколаївщині у вівторок внаслідок російських обстрілів один місцевий мешканець загинув, ще 6 поранено.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі 5 каналу
Пряма мова: "Постійні обстріли, в тому числі сьогодні. Ще вдень був удар.
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Попередньо, зараз у нас 6 поранених, один цивільний помер. І один поранений в дуже тяжкому стані. Лікарі боряться за його життя".
Деталі: Кім повідомив, що у вівторок російські війська обстрілювали як села на Миколаївщині, так і місто Очаків.
Що передувало: Вранці у вівторок у Миколаєві прогриміло кілька гучних вибухів.
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