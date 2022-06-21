На Николаевщине россияне обстреляли Очаков и села: 1 погибший, 6 раненых
Вторник, 21 июня 2022, 16:53
В Николаевской области во вторник в результате российских обстрелов один местный житель погиб, еще 6 ранены.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире 5 канала
Прямая речь: "Постоянные обстрелы, в том числе сегодня. Еще днем был удар.
Предварительно сейчас у нас 6 раненых, один гражданский умер. И один раненый в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь".
Детали: Ким сообщил, что во вторник российские войска обстреливали как села Николаевской области, так и город Очаков.
Что предшествовало: Утром во вторник в Николаеве прогремело несколько громких взрывов.