Три з чотирьох кандидатів на членство можуть бойкотувати саміт ЄС-Західні Балкани

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що разом із лідерами Албанії та Північної Македонії в середу вирішить, чи будуть вони брати участь у засіданні Європейської ради 23 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Після консультацій із нашими урядами і радниками, ми вирішили завтра (в середу) в обід оголосити наше рішення про те, будемо чи ні ми брати участь у цій зустрічі", – заявив Вучич.

Вочевидь, небажання глав Сербії, Албанії та Північної Македонії брати участь у саміті ЄС викликане їхнім повільним просуванням на шляху до членства в об’єднанні.

Серед чинників називають проблеми з корупцією, злочинністю і прийомом біженців у Сербії та Албанії.

Ще одна причина – небажання Болгарії зняти вето на розблокування переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії через історичні суперечки.

Ще минулого тижня прем’єр Албанії Еді Рама заявив, що не сподівається на прорив під час засідання Європейської ради.

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"Схоже, ми почуємо ще одне "Вибачте, але ні!" Те, що увесь ЄС перебуває в заручниках Болгарії, є не надто приємною картиною", – сказав він.

Нагадаємо, 23 червня у Брюсселі має відбутися зустріч лідерів ЄС і країн Західних Балкан, де буде обговорений прогрес на шляху вступу цих країн до ЄС.

На саміті мають бути присутні лідери Албанії, Північної Македонії, Сербії та Чорногорії.

Водночас за кілька днів до того, як лідери ЄС обговорять розширення Євросоюзу на саміті, Болгарія дала надію на те, що її вето щодо початку переговорів про вступ Північної Македонії може бути знято.

У Єврокомісії стверджують, що можливість відкриття переговорів про членство з Північною Македонією повністю заблокована урядом Болгарії.

Детальніше про цей конфлікт читайте у статті: Євроінтеграція в обмін на ідентичність: куди веде конфлікт болгар та македонців.