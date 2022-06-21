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Три из четырех кандидатов в членство могут бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 17:05

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с лидерами Албании и Северной Македонии в среду решит, будут ли они участвовать в заседании Европейского совета 23 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"После консультаций с нашими правительствами и советниками мы решили завтра (в среду) в обед объявить наше решение о том, будем или нет мы участвовать в этой встрече", - заявил Вучич.

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Очевидно, нежелание глав Сербии, Албании и Северной Македонии участвовать в саммите ЕС вызвано медленным продвижением на пути к членству в объединении.

Среди факторов называются проблемы с коррупцией, преступностью и приемом беженцев в Сербии и Албании.

Еще одна причина – нежелание Болгарии снять вето на разблокировку переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии из-за исторических споров.

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Еще на прошлой неделе премьер Албании Эдди Рама заявил, что не надеется на прорыв во время заседания Европейского совета.

"Похоже, мы услышим еще одно "Извините, но нет!" То, что весь ЕС находится в заложниках Болгарии, не слишком приятная картина", – сказал он.

Напомним, 23 июня в Брюсселе должна пройти встреча лидеров ЕС и стран Западных Балкан, где будет обсужден прогресс на пути вступления этих стран в ЕС.

На саммите должны присутствовать лидеры Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

В то же время, за несколько дней до того, как лидеры ЕС обсудят расширение Евросоюза на саммите, Болгария дала надежду на то, что ее вето относительно начала переговоров о вступлении Северной Македонии может быть снято.

В Еврокомиссии утверждают, что возможность открытия переговоров о членстве с Северной Македонией полностью заблокирована правительством Болгарии.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев.

Темы: ЕС
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