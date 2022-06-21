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Три из четырех кандидатов в членство могут бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 17:05

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с лидерами Албании и Северной Македонии в среду решит, будут ли они участвовать в заседании Европейского совета 23 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"После консультаций с нашими правительствами и советниками мы решили завтра (в среду) в обед объявить наше решение о том, будем или нет мы участвовать в этой встрече", - заявил Вучич.

Очевидно, нежелание глав Сербии, Албании и Северной Македонии участвовать в саммите ЕС вызвано медленным продвижением на пути к членству в объединении.

Среди факторов называются проблемы с коррупцией, преступностью и приемом беженцев в Сербии и Албании.

Еще одна причина – нежелание Болгарии снять вето на разблокировку переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии из-за исторических споров.

Еще на прошлой неделе премьер Албании Эдди Рама заявил, что не надеется на прорыв во время заседания Европейского совета.

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"Похоже, мы услышим еще одно "Извините, но нет!" То, что весь ЕС находится в заложниках Болгарии, не слишком приятная картина", – сказал он.

Напомним, 23 июня в Брюсселе должна пройти встреча лидеров ЕС и стран Западных Балкан, где будет обсужден прогресс на пути вступления этих стран в ЕС.

На саммите должны присутствовать лидеры Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

В то же время, за несколько дней до того, как лидеры ЕС обсудят расширение Евросоюза на саммите, Болгария дала надежду на то, что ее вето относительно начала переговоров о вступлении Северной Македонии может быть снято.

В Еврокомиссии утверждают, что возможность открытия переговоров о членстве с Северной Македонией полностью заблокирована правительством Болгарии.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев.

Темы: ЕС
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