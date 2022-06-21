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Глава МЗС Польщі: Європа не може захистити себе без США

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 17:17

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що нинішня безпекова криза показала: Європа нездатна захистити себе без допомоги Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Польща вбачає у залученості Сполучених Штатів у європейську безпеку основоположну умову миру в Європі", – заявив Рау на зустрічі з польськими послами у вівторок.

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Він наголосив, що саме лідерські позиції США в НАТО стали ключовими в "швидкій та ефективній адаптації до російської загрози у 2016 році".

"Нинішня криза чітко показує, що без Сполучених Штатів Європа сама себе захистити не може", – зазначив глава польського МЗС.

Він додав, що Вашингтон не повинен брати всю відповідальність за захист миру в Європі, яка також "лежить на плечах" європейських союзників.

ВІДЕО ДНЯ

У червні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

Раніше польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща хоче придбати у США більше батарей ракетних систем протиповітряної оборони Patriot. 

Теми: ПольщаЄвропаСШАзброя
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