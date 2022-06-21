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Глава МИД Польши: Европа не может защитить себя без США

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 17:17

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что нынешний кризис безопасности показал: Европа неспособна защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

"Польша видит вовлеченность Соединенных Штатов в европейскую безопасность основополагающее условие мира в Европе", – заявил Рау на встрече с польскими послами во вторник.

Он подчеркнул, что именно лидерские позиции США в НАТО стали ключевыми в "быстрой и эффективной адаптации к российской угрозе в 2016 году".

"Нынешний кризис ясно показывает, что без Соединенных Штатов Европа сама себя защитить не может", - отметил глава польского МИД.

Он добавил, что Вашингтон не должен принимать всю ответственность за защиту мира в Европе, которая также "лежит на плечах" европейских союзников.

В июне президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

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Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша хочет приобрести у США больше батарей ракетных систем противовоздушной обороны Patriot.

Темы: ПольшаЕвропаСШАоружие
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