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Фехтування на шпагах: жіноча збірна України взяла "бронзу" Євро

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 17:22
Фехтування на шпагах: жіноча збірна України взяла бронзу Євро
жіноча збірна України з фехтування, фото: Національна федерація фехтування України у Facebook

Жіноча збірна України уперше за 17 років здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах

Джерело: Суспільне

Деталі: Україна другий день поспіль боролася за медаль у команді. У понеділок, 20 червня, команда українських шаблістів уперше за дев'ять років здобула медаль у чоловічому турнірі.

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Команда українських шпажисток у складі Яни Шемякіної, Влади Харькової, Юлії Свистиль та Інни Бровко пройшла збірні Румунії та чинних чемпіонок Європи з Польщі і вийшла у півфінал Євро-2022, гарантувавши собі щонайменше боротьбу за "бронзу".

Вийти у золотий фінал українським фехтувальницям не вдалося. У матчі з півфіналістками останнього Євро-2019 Францією українки поступилися 36:45, тож у підсумку боролися лише за "бронзу".

Суперницями українок у протистоянні за "бронзу" стала команда Швейцарії, яка вибила з турніру другого номера посіву Швецію. Однак у півфіналі швейцарські фехтувальниці поступилася команді Італії – бронзовим призеркам Олімпіади-2020.

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Першу ротацію Україна закінчила з перевагою у два уколи над швейцарками. Яна Шемякіна та Влада Харькова свої перші сутички виграли, програла лише Юлія Свистиль.

Упродовж усього матчу між Україною та Швейцарією українки не мали переконливої переваги над суперницями. Ключовим моментом стала шоста 3-хвилинка, яку Харькова виграла у швейцарки Лаури Шталі з рахунком 7:1.

У підсумку Україна здобула перемогу над Швейцарією з рахунком 45:42. Бронзова медаль стала п'ятою в історії у командній шпазі на Євро.

Це третя медаль для України на турнірі і друга для Влади Харькової: в одиночному турнірі з фехтування на шпагах українська спортсменка здобула "золото".

Теми: спорт
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