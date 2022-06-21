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Фехтування на шпагах: жіноча збірна України взяла "бронзу" Євро

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 17:22
жіноча збірна України з фехтування, фото: Національна федерація фехтування України у Facebook

Жіноча збірна України уперше за 17 років здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах

Джерело: Суспільне

Деталі: Україна другий день поспіль боролася за медаль у команді. У понеділок, 20 червня, команда українських шаблістів уперше за дев'ять років здобула медаль у чоловічому турнірі.

Команда українських шпажисток у складі Яни Шемякіної, Влади Харькової, Юлії Свистиль та Інни Бровко пройшла збірні Румунії та чинних чемпіонок Європи з Польщі і вийшла у півфінал Євро-2022, гарантувавши собі щонайменше боротьбу за "бронзу".

Вийти у золотий фінал українським фехтувальницям не вдалося. У матчі з півфіналістками останнього Євро-2019 Францією українки поступилися 36:45, тож у підсумку боролися лише за "бронзу".

Суперницями українок у протистоянні за "бронзу" стала команда Швейцарії, яка вибила з турніру другого номера посіву Швецію. Однак у півфіналі швейцарські фехтувальниці поступилася команді Італії – бронзовим призеркам Олімпіади-2020.

Першу ротацію Україна закінчила з перевагою у два уколи над швейцарками. Яна Шемякіна та Влада Харькова свої перші сутички виграли, програла лише Юлія Свистиль.

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Упродовж усього матчу між Україною та Швейцарією українки не мали переконливої переваги над суперницями. Ключовим моментом стала шоста 3-хвилинка, яку Харькова виграла у швейцарки Лаури Шталі з рахунком 7:1.

У підсумку Україна здобула перемогу над Швейцарією з рахунком 45:42. Бронзова медаль стала п'ятою в історії у командній шпазі на Євро.

Це третя медаль для України на турнірі і друга для Влади Харькової: в одиночному турнірі з фехтування на шпагах українська спортсменка здобула "золото".

Теми: спорт
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