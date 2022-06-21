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Фехтование на шпагах: женская сборная Украины взяла "бронзу" Евро

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 17:22
женская сборная Украины по фехтованию, фото: Национальная федерация фехтования Украины в Facebook

Женская сборная Украины впервые за 17 лет завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по фехтованию на шпагах.

Источник: Суспільне

Детали: Украина второй день боролась за медаль в команде. В понедельник, 20 июня, команда украинских саблистов впервые за девять лет завоевала медаль в мужском турнире.

Команда украинских шпажисток в составе Яны Шемякиной, Власти Харьковой, Юлии Свистиль и Инны Бровко прошла сборные Румынии и действующих чемпионок Европы из Польши и вышла в полуфинал Евро-2022, гарантировав себе как минимум борьбу за "бронзу".

Выйти в золотой финал украинским фехтовальщицам не удалось. В матче с полуфиналистками последнего Евро-2019 с Францией украинки уступили 36:45, поэтому в итоге боролись только за "бронзу".

Соперницами украинок в противостоянии за "бронзу" стала команда Швейцарии, выбившая из турнира второго номера посева Швецию. Однако в полуфинале швейцарские фехтовальщицы уступили команде Италии – бронзовым призеркам Олимпиады-2020.

Первую ротацию Украина закончила с преимуществом в два укола над швейцарками. Яна Шемякина и Влада Харькова свои первые стычки выиграли, проиграла только Юлия Свистиль.

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На протяжении всего матча между Украиной и Швейцарией у украинок не было убедительного преимущества над соперницами. Ключевым моментом стала шестая 3-минутка, которую Харькова выиграла у швейцарки Лауры Штали со счётом 7:1.

В итоге Украина одержала победу над Швейцарией со счетом 45:42. Бронзовая медаль стала пятой в ​​истории в командной шпаге на Евро.

Это третья медаль для Украины на турнире и вторая для Влады Харьковой: в одиночном турнире по фехтованию на шпагах украинская спортсменка завоевала "золото".

Темы: спорт
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