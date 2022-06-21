На Луганщині окупанти захопили селище Тошківка – глава РВА

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що російські окупанти захопили на Луганщині селище Тошківка.

Джерело: Власенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває".

Деталі: За словами Власенка, фактично вся Луганська область є наразі епіцентром протистояння між ЗСУ та російською армією.

На його думку, цей тиждень може бути вирішальним, а бої інтенсивнішими.