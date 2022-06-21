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В Луганской области оккупанты захватили поселок Тошковка – глава РВА

Мазуренко Алена Вторник, 21 июня 2022, 18:56
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Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что российские оккупанты захватили в Луганской области поселок Тошковка.

Источник: Власенко в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Мирной Долиной и Горным. Были остановлены вчера, но давление продолжается".

Детали: По словам Власенко, фактически вся Луганская область является эпицентром противостояния между ВСУ и российской армией.

По его мнению, эта неделя может быть решающей, а бои более интенсивными.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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