Україна, Росія, Туреччина і ООН узгодять вирішення "зернової проблеми" у Стамбулі – ЗМІ

У Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, Росії, Туреччини і ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна.

Про це у вівторок повідомили джерела турецького видання Milliyet, пише "Європейська правда".

Зазначається, що для узгодження деталей вивезення зерна з України у наступні дні до Росії вирушить делегація міністерства оборони Туреччини. Сторони нібито мають обговорити чотиристоронній механізм вивезення зерна з України і подальші кроки в цьому напрямку.

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Крім того, турецький президент Режеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а у вівторок – з британським прем’єром Борисом Джонсоном і главою уряду Естонії Каєю Каллас.

На зустрічі в Стамбулі, як очікується, чотиристоронній механізм вивезення зерна буде остаточно погоджено і створено. Там, за даними ЗМІ, буде присутній особисто Ердоган і Гутерреш. А через місяць після погодження механізму з українських портів будуть відвантажені перші вантажі з зерном.

Нагадаємо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

Володимир Зеленський у зверненні до країн Африканського Союзу заявив, що Україна поки не досягла прогресу в багатосторонніх переговорах щодо розблокування морського експорту зерна.