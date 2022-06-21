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Украина, Россия, Турция и ООН согласуют решение "зерновой проблемы" в Стамбуле – СМИ

Вторник, 21 июня 2022, 19:10

В Стамбуле на следующей неделе должна пройти встреча представителей Украины, России, Турции и ООН для обсуждения проблемы разблокирования экспорта украинского зерна.

Об этом во вторник сообщили источники турецкого издания Milliyet, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что для согласования деталей вывоза зерна из Украины в следующие дни в Россию отправится делегация министерства обороны Турции. Стороны должны обсудить четырехсторонний механизм вывоза зерна из Украины и дальнейшие шаги в этом направлении.

Кроме того, турецкий президент Режеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а во вторник – с британским премьером Борисом Джонсоном и главой правительства Эстонии Каей Каллас.

На встрече в Стамбуле, как ожидается, четырехсторонний механизм вывоза зерна будет окончательно согласован и создан. Там, по данным СМИ, будет присутствовать лично Эрдоган и Гутерреш. А через месяц после согласования механизма украинских портов будут отгружены первые грузы с зерном.

Напомним, Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

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Владимир Зеленский в обращении в страны Африканского Союза заявил, что Украина пока не достигла прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.

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