У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок російських обстрілів 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Джерело: Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок сьогоднішніх (21 червня - ред.) обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі).

Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених".

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