У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина
Вівторок, 21 червня 2022, 19:55
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок російських обстрілів 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Джерело: Сєнкевич в Telegram
Пряма мова: "Внаслідок сьогоднішніх (21 червня - ред.) обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі).
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Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених".
Передісторія:
- Вранці у вівторок 21 червня у Миколаєві прогриміло кілька гучних вибухів.
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