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У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина

Мазуренко Альона Вівторок, 21 червня 2022, 19:55
Фото: Олександр Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок російських обстрілів 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Джерело: Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок сьогоднішніх (21 червня - ред.) обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі).

Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених".

Передісторія: 

  • Вранці у вівторок 21 червня у Миколаєві прогриміло кілька гучних вибухів.

Теми: Миколаївобстріл
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