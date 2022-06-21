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У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина

Альона Мазуренко Вівторок, 21 червня 2022, 19:55
У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина
Фото: Олександр Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок російських обстрілів 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Джерело: Сєнкевич в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок сьогоднішніх (21 червня - ред.) обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі).

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Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених".

Передісторія: 

  • Вранці у вівторок 21 червня у Миколаєві прогриміло кілька гучних вибухів.

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Теми: Миколаївобстріл
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