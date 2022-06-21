Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Николаеве в результате обстрелов россиян погиб человек

Мазуренко Алена Вторник, 21 июня 2022, 19:55
Фото: Александр Сенкевич

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате российских обстрелов 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "В результате сегодняшних (21 июня – ред.) обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили).

Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых".

Предыстория:

  • Утром во вторник 21 июня в Николаеве прогремело несколько громких взрывов.

Темы: Николаевобстрел
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россия удерживает несколько БТГ в Брянской и Курской областях

Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Все новости...
Николаев
В Николаеве прогремели взрывы – СМИ
Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
Зеленский приехал в Николаев
Последние новости
09:39
Ирландия уже заморозила более 1,7 млрд евро российских активов
09:29
Количество уничтоженных оккупантов достигло 34 230 лиц – Генштаб ВСУ
09:28
Жертвами россиян уже стали 324 ребенка в Украине
09:24
"Если умрем, то вместе": история отца и сына, которые служат в одном подразделении ВСУ
09:22
Россияне обстреляли Черниговщину и Сумщину, на Херсонщине смолкли украинские СМИ
09:04
Эвакуировать из "Азота" очень опасно, безопаснее сидеть в укрытии – Гайдай
09:01
Новый обстрел Золочева в Харьковской области – один человек погиб, разбирают завалы
08:57
ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: проект решения
08:36
РФ готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений – разведка Британии
08:26
Прокурор США будет консультировать Украину об уклонении Россией от санкций
Все новости...