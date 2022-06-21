В Николаеве в результате обстрелов россиян погиб человек
Вторник, 21 июня 2022, 19:55
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате российских обстрелов 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения.
Источник: Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "В результате сегодняшних (21 июня – ред.) обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили).
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Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых".
Предыстория:
- Утром во вторник 21 июня в Николаеве прогремело несколько громких взрывов.
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