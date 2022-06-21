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У Калінінградській області заявили, що Литва розширила заборону на транзит на вантажний автотранспорт

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 20:27

Регіональний уряд Калінінградської області заявив, що влада Литви поширила заборону транзиту санкційних товарів не тільки на залізничний, а й на вантажний автомобільний транспорт.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву уряду цитують Інтерфакс та РІА "Новості".

"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі сьогодні можна перевозити тільки морем", — заявили в пресслужбі уряду Калінінградської області.

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Також з посиланням на компанії-автоперевізники повідомляється, що литовська митниця вже розвертає автомашини на білорусько-литовському кордоні в пункті пропуску Мядинінкай, унаслідок чого там утворилася велика черга з вантажних автопоїздів.

18 червня губернатор Калінінградської області РФ заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Пізніше міністерство закордонних справ Росії викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

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Своєю чергою МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Європейський Союз заявив, що перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії.

Теми: КалінінградЛитватранспорт
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