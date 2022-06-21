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У Калінінградській області заявили, що Литва розширила заборону на транзит на вантажний автотранспорт

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 20:27

Регіональний уряд Калінінградської області заявив, що влада Литви поширила заборону транзиту санкційних товарів не тільки на залізничний, а й на вантажний автомобільний транспорт.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву уряду цитують Інтерфакс та РІА "Новості".

"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі сьогодні можна перевозити тільки морем", — заявили в пресслужбі уряду Калінінградської області.

Також з посиланням на компанії-автоперевізники повідомляється, що литовська митниця вже розвертає автомашини на білорусько-литовському кордоні в пункті пропуску Мядинінкай, унаслідок чого там утворилася велика черга з вантажних автопоїздів.

18 червня губернатор Калінінградської області РФ заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Пізніше міністерство закордонних справ Росії викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Своєю чергою МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

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Європейський Союз заявив, що перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії.

Теми: КалінінградЛитватранспорт
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