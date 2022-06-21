В Калининградской области заявили, что Литва расширила запрет на транзит на грузовой автотранспорт

Региональное правительство Калининградской области заявило, что власти Литвы распространили запрет транзита санкционных товаров не только на железнодорожный, но и грузовой автомобильный транспорт.

Как сообщает "Европейская правда", заявление правительства цитируют Интерфакс и РИА "Новости".

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", — заявили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Также со ссылкой на компании-автоперевозчики сообщается, что литовская таможня уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай, в результате чего там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

Напомним,18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

Позже Министерство иностранных дел России вызвало главу посольства Литвы в Москве, назвав действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.

В свою очередь Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснило ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

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Европейский Союз заявил, что проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России.