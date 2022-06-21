Росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут" – Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут".
Джерело: Гайдай в Facebook
Деталі: За словами голови ОВА, на Луганщині тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів.
Росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", але успіху не мають.
Біля Лисичанська росіян вдається стримувати, місто закидують ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.
Гайдай розповів, що росіяни кинули більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість особового складу в напряму Тошківки, яку вони захопили 21 червня.
Він додав, що окупанти змогли здійснити прорив.
Водночас, Гайдай зазначив, що чергова заявлена дата "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби для росіян.