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Росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут" – Гайдай

Мазуренко Альона Вівторок, 21 червня 2022, 20:35
ТРАСА ЛИСИЧАНСЬК - БАХМУТ, ФОТО З ТЕЛЕГРАМА СЕРГІЯ ГАЙДАЯ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут". 

Джерело: Гайдай в Facebook

Деталі: За словами голови ОВА, на Луганщині тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів.

Росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", але успіху не мають.

Біля Лисичанська росіян вдається стримувати, місто закидують ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.

Гайдай розповів, що росіяни кинули більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість особового складу в напряму Тошківки, яку вони захопили 21 червня.

Він додав, що окупанти змогли здійснити прорив.

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Водночас, Гайдай зазначив, що чергова заявлена дата "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби для росіян. 

Теми: Луганська областьобстрілокупаціявійна
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