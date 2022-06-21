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Россияне пытаются оцепить украинские силы вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут" – Гайдай

Алена МазуренкоВторник, 21 июня 2022, 20:35
Россияне пытаются оцепить украинские силы вдоль трассы Лисичанск-Бахмут – Гайдай
ТРАССА ЛИСИЧАНСК - БАХМУТ, ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММА СЕРГЕЯ ГАЙДАЯ

Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики пытаются окружить украинские силы вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут".

Источник: Гайдай в Facebook

Детали: По словам главы ОВА, в Луганской области продолжаются постоянные обстрелы всех свободных населенных пунктов.

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Россияне пытаются оцепить украинские силы вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", но успеха не имеют.

Возле Лисичанска россиян удается сдерживать, город забрасывают вражескими снарядами, уничтожая населенный пункт.

Гайдай рассказал, что россияне бросили более полутора батальон-тактической группы тяжелой техники и значительное количество личного состава в направлении Тошковки, которую они захватили 21 июня.

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Он добавил, что оккупанты смогли совершить там прорыв.

В то же время, Гайдай отметил, что очередная заявленная дата "захвата Луганщины" - 26 июня - снова будет датой позора для россиян.

Темы: Луганская областьобстрелоккупациявойна
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