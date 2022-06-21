У Ростовській області розбився російський штурмовик Су-25

Над територією Ростовської області розбився російський штурмовик Су-25, пілот загинув.

Джерело: "РБК"

Дослівно: "Льотчик загинув. Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає".

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Деталі: У російському Міноборони повідомили, що штурмовик виконував навчально-тренувальний політ.

Також у прес-службі південного військового округу РФ повідомили, що попередня версія аварії "технічна несправність".