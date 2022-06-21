В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25

Над территорией Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Источник: "РБК"

Дословно: "Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет".

Детали: В российском Минобороны сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.

Также в пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что предварительная версия крушения "техническая неисправность".