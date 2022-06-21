В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25
Вторник, 21 июня 2022, 20:57
Над территорией Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.
Источник: "РБК"
Дословно: "Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет".
Детали: В российском Минобороны сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.
Также в пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что предварительная версия крушения "техническая неисправность".
ВИДЕО ДНЯ