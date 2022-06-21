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В ЄС різко зросла кількість заяв про надання притулку, найбільше - від українців

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 21:20

У березні 2022 року 73 850 не громадян ЄС вперше подали заяви про надання притулку в державах-членах Євросоюзу, що на 115% більше у порівнянні з березнем 2021 року та на 35% більше у порівнянні з лютим 2022 року.

Про це свідчать дані Євростату, пише "Європейська правда".

Збільшення з лютого по березень значною мірою може бути пов'язане зі збільшенням кількості українців, які вперше подали заявки (з 2370 у лютому до 12 875 у березні; +443%) через військову агресію Росії проти України.

У березні українці були найбільшою групою осіб, які шукали притулку (12 875 осіб, які звернулися вперше). За ними слідують афганці (7770), сирійці (7320), венесуельці (4705) та колумбійці (3565).

На Німеччину припадало 19% усіх нових заявників у ЄС (14 135 осіб). За Німеччиною йдуть Іспанія (11130, 15%), Франція (10240, 14%), Італія (6035, 8%), Австрія (4295, 6%) та Румунія (4270, 6%). На ці шість країн разом припадає понад дві третини (68%) усіх, хто вперше подав заявки до ЄС.

У березні було також 6510 повторних заявників (осіб, які повторно звернулися за притулком після того, як було ухвалено рішення щодо попередньої заяви). Це на 4% більше, ніж у березні 2021 року, і на 6% більше, ніж у лютому 2022 року.

Як повідомлялося, лідери Литви, Латвії та Естонії звернулися до керівництва ЄС з проханням допомогти з підтримкою українців, які через війну виїхали до їхніх країн.

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Теми: ЄСбіженціУкраїнавійна
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