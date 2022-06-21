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В ЕС резко выросло количество заявлений о предоставлении убежища, больше всего - от украинцев

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 21:20

В марте 2022 года 73 850 не граждан ЕС впервые подали заявления о предоставлении убежища в государствах-членах Евросоюза, что на 115% больше по сравнению с мартом 2021 года и на 35% больше по сравнению с февралем 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет "Европейская правда".

Увеличение с февраля по март 2022 года в значительной степени может быть связано с увеличением числа украинцев, впервые подавших заявки (с 2370 в феврале до 12 875 в марте; +443%), из-за военной агрессии России против Украины.

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В марте украинцы были самой большой группой лиц, ищущих убежища (12 875 человек, обратившихся впервые). За ними следуют афганцы (7770), сирийцы (7320), венесуэльцы (4705) и колумбийцы (3 565).

На Германию приходилось 19% всех новых заявителей в ЕС (14 135 человек). За Германией следует Испания (11 130, 15%), впереди Франция (10 240, 14%), Италия (6035, 8%), Австрия (4295, 6%) и Румыния (4270, 6%). На эти шесть стран вместе приходится более двух третей (68%) всех впервые подавших заявки в ЕС.

В марте было также 6510 повторных заявителей (лиц, которые повторно обратились за убежищем после того, как было принято решение по предыдущему заявлению). Это на 4% больше, чем в марте 2021 года, и на 6% больше, чем в феврале 2022 года.

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Как сообщалось, лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обратились к руководству ЕС с просьбой помочь с поддержкой украинцев, которые из-за войны выехали в их страны.

Темы: ЕСбеженцыУкраинавойна
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