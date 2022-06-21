Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 21 червня 2022, 21:44
Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Повітряні сили у вівторок знищили два склади боєприпасів ворога, два БПЛА, десять броньованих машин та авіаційну ракету

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

Реклама:

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
На Одещині на пляжі здетонувала ворожа міна: пошкоджено будинок
У Ростовській області розбився російський штурмовик Су-25
Росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут" – Гайдай
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: