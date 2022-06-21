Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Повітряні сили у вівторок знищили два склади боєприпасів ворога, два БПЛА, десять броньованих машин та авіаційну ракету

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

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Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів".