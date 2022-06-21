Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ
Вторник, 21 июня 2022, 21:44
Воздушные силы во вторник уничтожили два склада боеприпасов врага, два БПЛА, десять бронированных машин и авиационную ракету РФ.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "21 июня в Киевской и Донецкой области подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.
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Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.
Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов".