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Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 21:44

Воздушные силы во вторник уничтожили два склада боеприпасов врага, два БПЛА, десять бронированных машин и авиационную ракету РФ.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "21 июня в Киевской и Донецкой области подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов".

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Темы: война
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