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У Маріуполі двоє окупантів підірвалися на міні - радник мера

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 22:12
У Маріуполі двоє окупантів підірвалися на міні - радник мера
Азовсталь, фото Getty Images

В окупованому Маріуполі двоє російських військових загинули від вибуху, коли проводили розмінування території "Азовсталі".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "Сьогодні сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі доменних цехів.

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Підсумок – мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло пів міста".

Деталі: Андрющенко зазначив, що окупанти власних військових називають енергетиками.

Теми: Маріупольокупаціявибух
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