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В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине - советник мэра

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 22:12
В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине - советник мэра
Азовсталь, фото Getty Images

В оккупированном Мариуполе два российских военных погибли от взрыва, когда проводили разминирование территории "Азовстали".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов.

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Итог – минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышало полгорода".

Детали: Андрющенко отметил, что оккупанты собственных военных называют энергетиками.

Темы: Мариупольоккупациявзрыв
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