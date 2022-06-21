В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине - советник мэра

В оккупированном Мариуполе два российских военных погибли от взрыва, когда проводили разминирование территории "Азовстали".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов.

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Итог – минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышало полгорода".

Детали: Андрющенко отметил, что оккупанты собственных военных называют энергетиками.